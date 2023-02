Nuovo Pd con Elly Schlein, Serracchiani: "Pronta a un passo indietro"

Pd, come cambiano i ruoli in Parlamento con la vittoria di Elly Schelin

Debora Serracchiani si dichiara "pronta a un passo indietro" dal ruolo di capogruppo del Pd in Parlamento. Scelta da Enrico Letta, la deputata prende atto del cambiamento del partito, oggi guidato da Elly Schlein e quindi si rende disponibile a lasciare l'incarico.

Più articolato il commento della capogruppo in Senato, Simona Malpezzi: "Da ieri sera Schlein è mia segretaria e lo sarà di tutti” "Ieri c'è stata una grande partecipazione; siamo l'unico partito che si apre e che si mette in discussione".

"Elly Schlein è una segretaria non eletta tra gli iscritti, perché tra loro ha vinto Stefano Bonaccini, ma che ha ottenuto un grande consenso di popolo e questo va tenuto in assoluta considerazione", ha aggiunto.

"Ha una linea chiara che ha illustrato già ieri sera. Il Pd riparte perché noi siamo abituati a una dialettica interna anche forte e non ne abbiamo paura. Io ho sostenuto Stefano Bonaccini ma da ieri sera Elly Schlein è la mia segretaria come degli altri che non l'hanno votata. Ho apprezzato molto le parole con cui Stefano Bonaccini si è messo a disposizione perché noi facciamo così. Serve un lavoro di squadra: chi viene scelto dagli elettori deve essere il segretario di tutti perché noi crediamo in un Pd largo che sappia tenere dentro tutti", ha dichiarato a Sky.