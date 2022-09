O vi piegate o vi mangiamo, la minaccia della finanza: il voto non conta nulla

“Con quel che potrebbe accadere, nessuna ‘Agenda Draghi’ salverà l'Italia, l'euro e l'UE” spiega il libro Soros, Draghi e l’attacco all’Italia l’ultimo lavoro di Luca Ciarrocca, ex corrispondente da New York di diverse testate italiane

Quindi se vincerà la Meloni scateneranno un attacco speculativo sull’Italia?

“Sì, allora, è molto semplice... l'Italia costituisce ancora, diciamo, un bersaglio per gli speculatori internazionali, per la sua situazione d’instabilità economico-politica. Ma non è soltanto una mia tesi, lo ha scritto il Financial Times, che ha, diciamo, anticipato con le cifre, le operazioni short, quindi con una strategia specifica di ribasso sui titoli del Tesoro, di tutta una serie di nomi di grossi investitori istituzionali e di hedge fund (fondi speculativi, ndr) che hanno già messo sul piatto 39 miliardi short”

Cosa vuol dire materialmente per l’uomo del bar che non comprende la complessità di questo fenomeno finanziario?





“Che come Soros trent'anni fa aveva colpito la lira e la sterlina con operazioni a ribasso, si vendono titoli che non si posseggono per ricomprarli”

Però ad una cifra più bassa del loro valore reale, quindi per una quantità tale che poi va a condizionare il mercato producendo delle azioni conseguenti per i soggetti in causa, giusto?

“Sì, nel mirino degli speculatori ci saranno i BTP (i Buoni del Tesoro Poliennali, ndr) soprattutto perché sono la fetta più grossa del debito pubblico italiano e gli altri titoli del Tesoro. Allora ricordiamo per inciso che il debito pubblico italiano è pari a quasi 2,8 trilioni euro. Allora cosa succede se la finanza internazionale scommette in questo modo e su un rialzo dei tassi e dello spread? I tassi sono in rialzo comunque, la Bce li ha aumentati dello 0,75, la Fed li aumenta perché legati all’inflazione, alla guerra dell'Ucraina e del petrolio-gas, eccetera. Allora se quest'operazione funziona con un ribasso del 10%, questi sono calcoli già fatti, si ha più o meno un guadagno di 250 miliardi per chi è posizionato dalla parte giusta del mercato e cioè per chi è ribassista. Appena vince sono pronti ad intervenire gruppi molto grossi di Wall Street ed hedge fund”

Cosa comporterebbe per il cittadino medio che non arriva a fine mese, viste anche le bollette?

“Quando Soros trent'anni fa decise di colpire la lira e la sterlina, la conseguenza immediata fu catastrofica, nel senso che la lira si svalutò del 30% e la sterlina un po' meno, e le due monete furono espulse dal sistema monetario europeo...”

Ma in questo caso non siamo più forti con l’euro e il sistema europeo che ci protegge per non crollare a sua volta?

“Sì, certo adesso la situazione è diversa ma l'ultima volta che è successa una cosa del genere è stato novembre 2011, ci fu un’ondata di vendite con il governo Berlusconi che fu costretto a dimettersi”

Allora la Meloni che dovrebbe fare? Astenersi dal vincere e noi italiani di andare a votare!?

“In teoria sì, però la Meloni in questi giorni ha già fatto dichiarazioni sul fatto che non bisogna dare soddisfazione agli speculatori, ha fatto già una serie di telefonate, avuto incontri per cercare di rassicurare i poteri forti sia in Europa sia negli Stati Uniti. Adolfo Urso, presidente super meloniano del Copasir, è andato a Washington, ma sicuramente ha avuto altri contatti non solo nel mondo dell’intelligence. Quindi il punto è che la destra cerca di accreditarsi per evitare che questa profezia diciamo poi si verifichi. Però il fatto che Berlusconi fu costretto a dimettersi con quel governo che era un governo di centro destra appunto perché il ministro era Giulio Tremonti...”

Fu un puro attacco speculativo all’Italia…

“Certo. Adesso qua il fatto che salta un po' agli occhi è che se uno vede quelli che sono i nomi chiacchierati, il governo di centro destra praticamente riutilizza gli stessi nomi del governo di centro destra di 10 anni fa, di 11 anni fa, il che è abbastanza sconfortante. Per esempio se Tremonti fosse, questa è la mia tesi, nominato, ma sembra che non accada appunto perché già si capisce che potrebbe essere una nomina problematica, diciamo così, é chiaro che gli speculatori lo prenderebbero come un atto che addirittura rafforza la loro operazione”

Ma è un ricatto. Tremonti mi sembra uno tra i pochi che ha la chiarezza e la determinazione a mettere in crisi questo sistema, dove comanda una finanza priva di scrupoli e aderenze alla vita reale della gente. Mi chiedo a questo punto che senso abbia votare!? Bisognerebbe votare per la finanza e vari pacchetti finanziari invece che per il parlamento o no? Perché loro governano ormai...

“Beh Tremonti lo è fino a un certo punto perché comunque non è un uomo che fa squadra, non è un uomo che alla grande finanza internazionale dà il senso di sicurezza e affidabilità. Perché è un po' un’isolazionista, un visionario…”

Non sarà perché chiede che l’attività finanziaria venga moderata e chi svolge attività bancaria la eserciti sulla base della vita delle persone e non sulla base...

“Sì, ho capito però quando hai un debito di 2800 miliardi corri il rischio che l'Italia si ritrovi in una situazione tipo 2011, con lo spread che arrivò a quota 574. Ora è a circa 232 che è comunque abbastanza stabile ma già molto più alto perché appunto i BTP italiani in questo momento sono a 4,03 quindi abbiamo già superato la soglia del 4%, è chiaro?”

Per tornare alla questione ‘Tremonti sì, Tremoni no’ lui ha anche proposto soluzioni differenti per restituire il denaro e far ripartire l’economia italiana. E poi lo abbiamo visto con la Grecia quando anni fa aveva proposto all’Unione Europea e alla BCE un piano per uscire dalla propria crisi. Non è neanche stato preso in considerazione e un sistema sociale è stato raso al suolo con la gente che non aveva più neanche le cure sanitarie minime

“Lo so, lo so, ma la sostanza è che il mercato e Bruxelles ricordano Tremonti ministro del Tesoro con Berlusconi e l'Italia sull'orlo della bancarotta. La risposta italiana fu il governo Monti con lacrime e sangue. Quindi significa che la percezione generale del mondo finanziario è che Tremonti era un ministro del Tesoro inefficace, con l'Italia che stava per portare i libri in tribunale, facendo default tipo Grecia. Nessuno vuole una situazione in cui hai da una parte gli effetti terribili dell'inflazione che è già al 9%, cioè ai massimi assoluti da quarant'anni, poi c'è la guerra tra Russia e NATO, io non dico mai Russia e Ucraina, e poi hai la situazione delle bollette stratosferiche per le famiglie e per le imprese”

Lei dice: non va messo un altro carico da 90 però non ne usciamo, siamo schiavi di...

“Semplicemente non è pensabile. Il presidente Mattarella farà di tutto perché non accada. Semmai Mattarella decidesse di dare l'incarico alla Meloni, senza parlare poi del fatto che Berlusconi si possa sfilare all'ultimo momento, dal punto di vista finanziario deve esserci una squadra solida e che dia una percezione di affidabilità. Non a caso Meloni ha messo molto bene in chiaro che lei non è d'accordo sullo scostamento di bilancio, che in realtà si chiama fare debito e non scostamento di bilancio, e questo è importante perché lei in questo senso vuole rassicurare i mercati che lei non farà, come Draghi, altro debito. Non è possibile fare una campagna elettorale che non affronti questi temi perché poi hai Salvini che dice ‘abbiamo bisogno di 30 miliardi da dare agli italiani’, ma questo non è possibile quando hai un debito che è già al 150% del Pil ed è il più alto d’Europa e sei già il fanalino di coda dei Paesi europei”

Allora qual è la soluzione con le bollette alla stelle? Tagliare i servizi, tagliare la vita, perché l'alternativa qual è?

“Abbiamo come Italia, diciamo in questo momento, una strada molto stretta nel senso che ci vuole un governo che non faccia debito e che mandi avanti il PNRR, i 200 miliardi, senza modifiche, senza stravolgimenti, questo è chiaro, perché se poi la destra pone sul piatto le modifiche del PNRR allora saranno guai e per il resto non c'è molto da fare, molto da dire”

Nel senso che chiaramente l'Italia ha una sovranità limitata?

“Si, esatto, quindi chiunque governi dovrà avere un compito serio di risanamento delle finanze, di cercare di attutire quelli che sono i fenomeni macro. Siamo di fronte, almeno per i fenomeni macro economici agli eventi più gravi che abbiamo visto dalla seconda guerra mondiale in poi”

Chiarissimo, ma paradossalmente è proprio uno come Tremonti ad avere un'idea chiara di come risanare le finanze e rigenerare l’economia italiana. Lo abbiamo ascoltato varie volte con critiche molto acute alla globalizzazione selvaggia e al sistema finanziario fuori controllo...

“Però questa è la mia percezione, io ho vissuto per trent'anni a New York, tra un Tremonti e un Franco che a noi sembra un grigio ragioniere, ecco il professore visionario non da molta affidabilità rispetto a chi invece deve veramente far quadrare il bilancio dello Stato, deve ridurre il debito e fronteggiare il disagio sociale di milioni di italiani e di migliaia e migliaia di imprese che non ce la fanno a sopravvivere”.

Però non è che Franco e Draghi stiano fronteggiando le bollette. Se la proiezione è avere un governo Draghi senza Draghi lo scenario non è molto rassicurante. Poi c’è l’opzione uscire dall’Europa ma per i mercati, in questo momento sarebbe, una manna dal cielo per lanciare la speculazione, dalla padella alla brace...

“Paragone con Italexit fa bene il suo mestiere, quindi diciamo canalizza un voto di protesta. Ci sono anche altri partiti come Unione popolare di De Magistris e altri ancora ma non hanno spazio sui media tradizionali, sui giornali eccetera e quindi sono in lotta per la sopravvivenza, per la soglia elettorale del 3% e comunque spostano poco. Il centro sinistra è nettamente in minoranza rispetto al centro destra. C'è però una situazione che chiunque vada a governare si troverà a dover affrontare la situazione più difficile dalla seconda guerra mondiale in poi, in termini proprio economici e di disagio sociale. A confronto la pandemia che è stata complicata in termini di vittime e di morti in è stata una passeggiata. La vera crisi comincia adesso”.