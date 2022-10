Quali sono gli obiettivi del PNRR italiano? Entro quando vanno raggiunti? Scoprilo nel nostro approfondimento

Il PNRR o Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è un progetto nato per rilanciare l'economia in un momento di grande crisi dovuto alla pandemia di Covid-19, oggi ulteriormente aggravata dall'impennata dei prezzi dell'energia e della guerra in Russia. Il piano, che Mario Draghi ha definito "di tutti gli italiani e non di un governo", rientra all'interno del Next Generation EU dell'Unione Europea e prevede investimenti per un importo totale è di 191,5 milioni di euro a favore dell'Italia. Il nostro Paese poi integra il PNRR con il Piano nazionale per gli investimenti complementari pari a 30,6 miliardi di euro.

Obiettivi PNNR: tutti gli obiettivi

Il PNNR si articola in 6 missioni, ovvero delle aree tematiche su cui il Paese deve intervenire allineandosi ai 6 pilastri del Next Generatione EU:

Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo Rivoluzione verde e transizione ecologica Infrastrutture per una mobilità sostenibile Istruzione e ricerca Inclusione e coesione Salute

Le missioni poi si articolano in Componenti, aree ancora più specifiche, si compongono a loro volta di Investimenti e Riforme. Gli obiettivi traversali del piano sono quelli di investire sui giovani, garantire una più ampia parità di genere e dare slancio all'economia del Meridione.

Per i giovani, ad esempio, si prevede di predisporre borse di studio per l'ingresso all'Università e accordi per l'innovazione. Si parla però anche il linea generale di ammordamento degli ospedali, migrazione verso il cloud, mezzi elettrici per lo svecchiamento del trasporto pubblico.

Il PNNR prevede che il Paese completi una serie di scadenze alla fine di ogni trimestre fino al 2026. Quest'anno l'Italia dovrà conseguire 100 scadenze del piano, suddivise in obiettivi (83 milestone) e traguardi (17 target). Sono quasi il doppio rispetto al 2021 (51). Al 31 dicembre 2022 dovranno essere completate 35 milestone e 16 target. Proprio in questi giorni il premier uscente Mario Draghi ha difeso l'operatore del suo governo in merito al raggiungimento delle scadenze dopo le accuse di ritardi da parte del prossimo Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

Link utili

PNNR aggiornato: https://italiadomani.gov.it/content/dam/sogei-ng/documenti/PNRR%20Aggiornato.pdf