Open Arms, Orban flirta con Salvini: "Patriota più coraggioso d'Europa". Il leader della Lega: "Le minacce non fermano il cambiamento"

Open Arms, Orban: "Salvini? Patriota più coraggioso d'Europa"

Scambio di messaggi su X tra il vicepremier e ministro dei Trasporti Matteo Salvini e Viktor Orban a proposito del processo Open Arms. ll leader ungherese ha espresso solidarietà a Salvini, definendolo "nostro eroe". "Il patriota più coraggioso d'Europa punito per aver fermato l'immigrazione. Coloro che difendono l'Europa vengono costantemente penalizzati. Cosa sta succedendo? Matteo Salvini è il nostro eroe!", ha scritto in un tweet il primo ministro ungherese. In risposta Matteo Salvini: "Grazie Viktor, ci vediamo venerdì nella splendida città di Budapest. Le prove e le minacce non fermeranno il vento del cambiamento e della libertà che soffia in Europa".