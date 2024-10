Open Arms, Romeo (Lega) ad Affaritaliani.it: "Questo processo è politico. Salvini alla fine uscirà bene"

"Salvini ingiustamente sotto processo per aver difeso i confini nazionali"



"Oggi a Palermo a sostegno del nostro leader Matteo Salvini ingiustamente sotto processo per aver difeso i confini nazionali, per aver fatto il proprio dovere e per aver rispettato la volontà popolare". Lo afferma ad Affaritaliani.it il capogruppo della Lega al Senato Massimiliano Romeo commentando la presenza di ministri e parlamentari della Lega a Palermo nel giorno dell'arringa della difesa di Matteo Salvini nel processo Open Arms.



"Questo processo è un processo politico perché è la politica che ha mandato a processo Salvini. Non dimentichiamoci che c'è stato un voto del Senato che ha mandato a processo un ministro anziché riconoscere che aveva agito nell'interesse del Paese, seguendo la linea politica del governo. Noi della Lega abbiamo rispetto e fiducia nei giudici convinti che Salvini alla fine uscirà bene da questa situazione e anzi sarà riaffermato il principio che difendere I confini è assolutamente sacrosanto", conclude Romeo.