Open Arms, Salvini chiede alla Procura di visionare gli atti dell'inchiesta

Il leader della Lega, Matteo Salvini, ha chiesto alla Procura di Trapani di poter visionare gli atti dell'inchiesta sulle Ong che operavano nel Mediterraneo.

La richiesta e' stata formalizzata dall'avvocato Giulia Bongiorno, a cui viene riconosciuto un interessa qualificato dai pm di Trapani (procuratore aggiunto Maurizio Agnello, sostituti procuratori Giulia Mucaria e Brunella Sardoni), che l'hanno pero' invitata a specificare i singoli atti di cui intende richiedere copia.

L'interesse del legale e' radicato al processo, che iniziera' il prossimo 15 settembre davanti al Tribunale di Palermo, in cui Salvini e' accusato di sequestro di persona per aver bloccato nell'agosto 2019 l'ingresso in porto della nave della ong Open Arms con 147 migranti. Tuttavia, l'inchiesta di Trapani, in cui sono indagate 21 persone e tre ong (Medici senza Frontiere, Save the Children e Jugend Rettet) accusate di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, si e' sviluppata in un periodo storico differente, cioe' tra il 2016 ed il 2017.