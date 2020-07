Open Arms, Salvini: “Il sì al processo è una scelta politica, non ho paura”

Open Arms, Salvini: "Non ho paura di aver difeso i miei confini e lo rifarò"

Il sì al processo contro Salvini per la vicenda Open Arms è "evidentemente una scelta politica". È quanto sostiene lo stesso leader della Lega a margine delle dichiarazioni di Matteo Renzi che ha annunciato di vorare a favore dell’autorizzazione a procedere, sul caso della Open Arms. Le dichiarazioni di Salvini arrivano dai microfoni di Rainews. "A Renzi non credono più nemmeno i suoi genitori. Parliamo di cose serie – afferma Salvini – che parla di "una piccola parte della magistratura” che secondo lui “fa politica”. Una conclusione la sua, sostenuta anche da ciò che si registra nel caso Fontana. “Vediamo anche con Fontana indagato mentre a Zingaretti nessuno lo sfiora. Ma non facciamo i piangina. Devo andare a processo? Ci vado, dimostrando che ho difeso il mio paese e i suoi confini, dignità e onore. Una nave spagnola che non è voluta andare a Malta, in Spagna e voleva venire a Lampedusa, averla bloccata per 5 giorni in mare è il minimo...".

E insiste: "Se qualcuno merita un processo è l'attuale governo, con il quadruplo degli sbarchi: decederanno gli italiani se va processato chi ha contrastato gli scafisti o chi li sta aiutando. Non sono preoccupato, mi secca che dovrò rispiegare ai miei figli per la terza volta che non sono un delinquente, che il papà ha fatto quello che gli chiedevano gli italiani e gli permetteva la legge". E su Twitter Salvini scrive: "Se andrò a processo, ci andrò a testa alta. Se pensano di intimorire la Lega con un processo politico alla Palamara ('Salvini ha ragione ma va attaccato lo stesso'), si sbagliano di grosso. Quando tornerò al governo farò esattamente le stesse cose".

Open Arms, Salvini: "Tavolo con Renzi sulla gi​ustizia? Mi fa ridere"

"Noi facciamo le nostre proposte sulla giustizia, a partire dall'abolizione della legge Severino. Ma parlare con Renzi e Bonafede e' una cosa che fa ridere. Renzi ha la credibilita' di una pianta grassa, non gli credono nemmeno i suoi genitori", ha risposto l'ex ministro degli Interni rispondendo a chi gli faceva notare che Renzi in Aula ha chiesto una riforma bipartisan sulla giustizia.