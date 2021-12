Open Arms, Salvini si difende e pensa al Colle: "Io col Pd e Draghi se ne va?"

Open Arms, Salvini in aula per il processo dà ragione all'Economist: "Draghi resti premier"

Il leader della Lega ed ex ministro dell'Interno Matteo Salvini arrivato nell'aula bunker del carcere Pagliarelli, a Palermo, per la seconda udienza del processo Open Arms, con l'accusa di sequestro di persona e rifiuto di atti d'ufficio per il caso della nave della ong spagnola che nell'agosto 2019, dopo aver salvato 147 migranti, rimase in mare per giorni, in attesa dello sbarco a Lampedusa, non dimentica anche l'altra partita in corso a Roma: quella per il Quirinale.

"E' giusto che il premier Draghi continui, non è facile che se sposti una pedina poi resta tutto com'è. E poi cosa facciamo, prolunghiamo lo stato d'emergenza fino a marzo e poi a gennaio Draghi va via? Io faccio lo sforzo di stare con il Pd e Draghi se ne va?", dichiara il leader della Lega. Dando poi ragione all'Economist ( leggi qui il commento del settimanale britannico ) "Draghi resti premier, sono assolutamente d'accordo".

Mentre sull'altro nome in corsa al Quirinale, Silvio Berlusconi, riconosce la legittimità della candidatura. E sul tavolo con i segretari dichiara: "Io lo farei tra Natale e capodanno, appena c'è l'ok alla manovra", dice ancora sul tema del Colle, chiedendo di "fare presto, con un candidato che sia eletto se non da tutti, a larga maggioranza".