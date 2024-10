Open Arms, Santalucia (ANM): "La verità si accerta nell'aula del tribunale e non in piazza"

"Non esiste una Magistratura inquinata, politicizzata, prevenuta o schierata"

"I processi vanno celebrati in un clima che sia il più sereno possibile. Le manifestazioni di piazza sono legittime, nessuno può vietare di esprimere solidarietà al ministro e segretario di partito. Ma queste manifestazioni devono svolgersi nel pieno rispetto del processo. E lì dentro, nell'aula del tribunale, che si accerta la verità e non certo nelle piazze".

Il presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati (ANM), Giuseppe Santalucia, intervistato da Affaritaliani.it, commenta così la piazza di oggi a Palermo con parlamentari, ministri e militanti della Lega che solidarizzano con Matteo Salvini nel giorno dell'arringa della difesa nel processo Open Arms. "Capisco la solidarietà a Salvini, ma il principio chiaro che nessuno può mai mettere in discussione è che la verità si accerta nelle aule processuali e non in piazza".

Quanto alle accuse arrivate da molti esponenti della Lega di una politicizzazione della Magistratura, Santalucia commenta: "Non sono purtroppo nuove queste affermazioni. In molte occasioni mi sono espresso, non solo per parole di esponenti della Lega ma anche di altri partiti, spiegando che non esiste una Magistratura inquinata, politicizzata, prevenuta o schierata. Queste ricorrenti dichiarazioni di esponenti politici non fanno altro che diminuire la fiducia dell'opinione pubblica nei confronti del sistema giudiziario e fanno male al Paese non ai magistrati", conclude il presidente dell'ANM.