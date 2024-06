Ora tutti scoprono che Giorgia ha perso le elezioni europee

ASCOLTA LA RUBRICA "PINOCCHIO" OGNI GIORNO SU RADIO LOMBARDIA (100.3), IN ONDA ALLE 19.15 DURANTE IL PROGRAMMA DI APPROFONDIMENTO "PANE AL PANE" E IN REPLICA IL GIORNO DOPO ALLE 6.45

Toh, si scopre che si aveva ragione, da queste parti, a dire che Giorgia Meloni le europee le ha perse. Perché le elezioni europee - meglio ripeterlo per la cinquecentesima volta - non sono delle elezioni di "midterm", come si ostinano a dire a destra, ma sono delle elezioni... europee. Ovvero servono a determinare chi governa in Europa. Pare scontato, eppure non lo è. Non lo è per i politici e non lo è per gli elettori (per colpa della propaganda dei politici), che infatti pensavano di far vincere "Giorgia". No, Giorgia non ha vinto.

Europee: i vincitori sono Schlein e Tajani

Perché hanno vinto, ancora una volta i popolari di Tajani e i socialisti della Schlein, che con i loro partner europei governeranno ancora una volta a Bruxelles. Con buona pace di tutta la retorica sull'onda nera, sul fascismo imperante, sui movimenti di destra. Che magari sì, avranno pure preso i voti e moltiplicato i propri consensi, ma rimangono all'opposizione così come hanno sempre fatto.

Europa, dilemma Meloni: governare con Schlein o stare fuori?

Così, la Meloni ora ha due alternative. La prima è entrare in maggioranza, e governare con Elly. La seconda è rimanere fuori, e non governare. Un angolo in cui i più avvertiti sapevano che si sarebbe cacciata ancor prima delle elezioni, e che la vedrà ad ogni modo sconfitta. Se sarà maggioranza, sarà ruota di scorta e in più romperà con la destra rappresentata da Salvini. Se sarà minoranza, non sarà al volante. Comunque vada, sarà una sconfitta.