Orlando: "Crisi aumenta spread, brucia il risparmio che si otterrebbe col Mes"

Crisi di Governo, Orlando (PD): “Fa salire spread, brucia il risparmio che si otterrebbe col Mes” “Crisi dovuta al Mes? E’ una argomentazione, tra le molte che sono state addotte e sono cambiate parecchio in queste ore, che però non tiene conto di un fatto se la prendiamo sul serio. Il risparmio che il Mes può comportare, lo abbiamo detto anche noi, rischia di essere ampiamente compromesso dalla crisi di Governo. Se c’è una crisi di Governo sale lo spread, e se sale lo spread si bruciano i soldi. Con il Mes si risparmiano circa 300 milioni. Vorrei solo far presente che ieri con l’aumento dello spread abbiamo bruciato 8 milioni di euro”. Queste le parole di Andrea Orlando, vicesegretario del PD, dopo il vertice del Partito Democratico sul Recovery Plan, fuori dalla sede del PD a Roma.