Pace Salvini-Meloni sull'Europa. Carta dei valori firmata anche da Lega e FdI

Matteo Salvini e Giorgia Meloni si ritrovano uniti in Europa, insieme a Viktor Orban e altre formazioni politiche della destra continentale. Un documento comune è stato firmato anche dalla Lega e da Fratelli d'Italia sul futuro dell'Unione euroea.

"L'Ue sta diventando sempre più uno strumento di forze radicali che vorrebbero realizzare una trasformazione culturale e religiosa per arrivare alla costruzione di un'Europa senza nazioni". Questa una delle accuse lanciata all'Unione nella 'Carta dei valori europei' firmata a Bruxelles da 16 partiti della destra europea, tra cui la Lega, Fratelli d'Italia, il Rassemblement National francese di Marine Le Pen, l'austriaco Fpoe e l'ungherese Fidesz di Viktor Orban.

EUROPA, SALVINI: “HO FIRMATO UNA CARTA DEI VALORI PER UN FUTURO BASATO SU LIBERTÀ E IDENTITÀ” - “La Lega ha firmato una Carta dei Valori per immaginare un futuro dell’Europa basato su libertà e identità anziché su burocrazia e omologazione. Il documento, sottoscritto da partiti che fanno parte di tre gruppi politici diversi nel Parlamento Ue, è un altro passo per costruire un’alleanza solida, allargata e alternativa alla sinistra illiberale, delle tasse e dell’immigrazione selvaggia”. Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini, dopo aver firmato la Carta dei Valori per immaginare il futuro dell’Europa.



IL TESTO INTEGRALE DELLA CARTA DEI VALORI EUROPEI FIRMATO DAI PARTITI DI DESTRA (versione in inglese)



IL TESTO INTEGRALE DELLA CARTA DEI VALORI EUROPEI FIRMATO DAI PARTITI DI DESTRA (versione in italiano)