5 Stelle e Forza Italia, in arrivo altri "scambi" di parlamentari?

Giancarlo Giorgetti, per sua stessa ammissione, ha detto di essersi "messo in tribuna". Un modo come un altro per dire che non ostacolerà Matteo Salvini nonostante alcune divergenze sulla linea da seguire. Una tra tutte l'idea del leader della Lega di far cadere Giuseppe Conte con una spallata. Niente di più remoto per l'ex sottosegretario alla Presidenza che, scrive il Corriere della Sera, pare nutrire qualche sospetto. Ogni qualvolta un grillino arriva nelle file dell'opposizione, stranamente c'è un forzista che passa nelle file della maggioranza. Per Giorgetti in questo momento non c'è una frazione in grado di prevalere l'una sull'altra, bensì un tracollo collettivo. "I fondamentali dell'economia sconsiglierebbero oggi la propaganda. L'autunno sarà drammatico e sarebbe già un successo se l'Italia riuscisse a salvare la pelle", si sfoga con alcuni esponenti del Pd.