Arriva l'effetto Draghi:"Comprare bond e azioni tricolori, spread presto a 55"

A favore dell'ex banchiere Mario Draghi scende in campo il gotha delle banche. Ovvero Morgan Stanley, i cui analisti mettono nero su bianco quanto segue: "L’autorità, la stabilità e la competenza del governo del primo ministro Draghi sono un grande punto di forza, che aumenta la nostra convinzione che l’Italia userà i Recovery funds in modo efficace". Dunque, in un report inviato ai propri clienti sul mercato statunitense, ecco l'invito ad "acquistare azioni italiane, specialmente delle banche, e bond". E per convincere la clientela, Morgan Stanley aggiunge che le previsioni indicano "uno spread di 85 punti base fino a giugno, con lo spazio per muoversi verso 55 punti nel secondo semestre". Insomma, cifre da super-potenza, un piccolo distacco rispetto al bund tedesco, che sembrava obiettivo quasi irraggiungibile.