Azzolina, Massimo Giletti a Non è l'Arena: "Ha sbattuto i pugni sul tavolo"

"Mi è giunta voce che Lucia Azzolina abbia sbattuto i pugni sul tavolo". Massimo Giletti a Non è l'Arena annuncia l'indiscrezione arrivatagli durante la pubblicità sul nuovo Dpcm sul coronvirus che il governo stava mettendo a punto in quegli stessi minuti. La ministra dell'Istruzione grillina, spiega il padrone di casa, "ha fatto una bella battaglia, vincendola. Alcune regioni volevano chiudere le scuole e lei ha detto no, si possono prendere in considerazione misure alternative come orari diversi ma non si devono chiudere. Una battaglia importante, perché le scuole non sono il futuro ma il presente di questo Paese".