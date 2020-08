La giustificazione per la legge che ha legittimato i parlamentari a chiedere il bonus da 600 euro all'Inps? "Avevamo fretta". Queste le parole di Alessio Villarosa: "Norma scritta in emergenza, c'era bisogno di aiuto immediato. Furbetti vanno puniti". L'esponente del Movimento 5 stelle poi prosegue: "Abbiamo sbagliato a scrivere norma? Non credo, era un momento di emergenza e c'era bisogno di liquidità. Furbetti vanno puniti".