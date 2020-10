Cartabianca, Massimo Cacciari fa a pezzi Giuseppe Conte e il governo

Massimo Cacciari come al solito non le manda a dire quando si tratta di criticare l'operato del governo in piena emergenza coronavirus. "C'è gente che controlla a vanvera - dice a Cartabianca, programma di Rai 3 condotto da Bianca Berlinguer -. I controlli vanno fatti dove servono, non per creare allarmismo". "I numeri questi scienziati vogliono darceli in modo scientifico?". "Quanto andremo avanti con questo delirio normativistico?".