Caso Gregoretti, ecco l'audio di Conte: "Prima i ricollocamenti"

"Prima i ricollocamenti". Ecco l'audio che secondo Giulia Bongiorno, avvocato difensore di Matteo Salvini nel processo Gregoretti, inchioderebbe il premier Giuseppe Conte alle sue responsabilità. Se sequestro di persona dei migranti c'è stato davvero allora la decisione dell'allora ministro degli Interni Salvini di non far sbarcare i migranti fu "collegiale", presa cioè da tutto il governo in solido.