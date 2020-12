Centrodestra: è "gelo" tra Gianni Letta e Silvio Berlusconi

È sceso il gelo tra Gianni Letta e Silvio Berlusconi. Già, perchè l'eterno braccio destro (e sinistro) dell'inventore del centrodestra in Italia non ha preso affatto bene l'ennesima giravolta del cavaliere di Arcore. A quanto si apprende, infatti, in queste ultime ore i rapporti tra i due si sarebbero a dir poco raffreddati: "Ma come si fa a cambiare idea così all'improvviso dopo aver acquisito centralità mediatica e politica proprio grazie ai suggerimenti di Gianni Letta con il voto favorevole allo scostamento di bilancio?" spiegano fonti di primo piano di Forza Italia. Insomma, la spaccatura sarebbe profonda e ben più importante dei litigi parlamentari via chat che già ieri avevano squassato la vita del partito azzurro. Stavolta a non averla presa bene è l'unica persona che può dire di no al Cavaliere.

Anche al Quirinale ci sono rimasti male dall'ennesima giravolta: nei giorni scorsi erano addirittura arrivati segnali di apprezzamento in direzione Arcore per complimentarsi della presa di posizione sullo scostamento di bilancio. Perchè è soltanto così che si possono realizzare gli auspici "bipartisan" del Colle. Ma ora l'idillio sembra già finito. Tanto più che, come spiegano le solite malelingue, i "pontieri" di Forza Italia nei giorni scorsi avevano riservatamente garantito l'appoggio anche sul Mes. Ed ora?

Ps, a proposito di "gelo": da registrare anche quello tra Palazzo Chigi e Corriere della Sera che non ha affatto preso bene la recente smentita del Premier. Ora i rapporti sarebbero "tesissimi". Il Premier a volte ama chiamare direttamente taluni giornalisti. Chi sono? Ah non saperlo...