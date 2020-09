Centrodestra, Ghisleri: vincerebbe, ma serve un leader pacificatore

"Nei nostri sondaggi se si votasse oggi vincerebbe il centrodestra, con qualunque sistema elettorale. Ilparadosso e’ che i partiti di centrodestra sembrano piu’impegnati nella competizione interna che in quella con gli avversari esterni". E’ l’analisi della sondaggista Alessandra Ghisleri, che in un’intervista a "Il Giornale" osserva che"manca il collante che era stato Silvio Berlusconi", percio’ oggi come oggi "servirebbe un pacificatore nel centrodestra".Meglio, "una leadership che abbia carisma ma che sia anche capace di riunire sotto la sua ala tutte le diversita’, una leadership che porti vantaggi non solo al proprio partito maanche a quelli che fanno parte della coalizione. Come eraappunto Berlusconi".Invece Salvini e Meloni sono in competizione tra loro, rileva Ghisleri, Forza Italia guarda a Salvini con diffidenza, FdI ha fatto un grande lavoro sul territorio per prenderei voti diForza Italia e ci e’ riuscita. Ma gli avversari sono fuori, non dentro il centrodestra" avvisa Ghisleri". C’e’ troppo"individualismo".