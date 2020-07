Chiara Ferragni visita gli Uffizi: boom di visitatori

E' bastata una visita di Chiara Ferragni per far aumentare gli ingressi al museo degli Uffizi di Firenze. La nota influencer è stata modella per una notte, per un servizio fotografico per “Vogue Hong Kong” presso il celebre museo fiorentino: “E’ stato il momento migliore per visitare il museo”, ha commentato sui social ironizzando sull’orario. Grazie la sua visita, oltre all’inedito dato degli Uffizi trend topic su Instagram e Twitter, cè quello, concreto di ben 9312 visitatori accorsi in Galleria tra venerdì è domenica: +24% rispetto a quello precedente, quando erano stati 7.511.