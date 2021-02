Chiusure, commissario e vaccini: il faccia a faccia Draghi-Salvini

Un incontro a Palazzo Chigi per parlare delle misure da intraprendere nell'ambito dell'emergenza Coronavirus. Chiudere dove la situazione è preoccupante, riaprire dove il Covid-19 sta allentando la morsa: in sostanza è questa la linea tracciata da Matteo Salvini al termine del colloquio con il premier Mario Draghi.

Il leader della Lega, scrive Il Giornale.it (https://www.ilgiornale.it/news/politica/chiusure-commissario-e-vaccini-faccia-faccia-draghi-salvini-1926138.html) è stato chiamato e ricevuto di persona dal presidente del Consiglio per circa una mezz'ora. L'appuntamento è servito per fare una ricognizione generale ma, sottolinea l'ex ministro dell'Interno, non si è parlato di sottosegretari: "Sarebbe banale parlarne. Siamo pronti anche oggi. Noi abbiamo le idee chiare, i nostri ministri sono già al lavoro. Spero che tutti forniscano i nomi attesi perché, per quanto mi riguarda, da domattina la squadra di governo può e deve essere assolutamente completa".