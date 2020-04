Conte con le spalle al muro: telefonata Letta-Franceschini e Berlusconi...

Secondo il Fatto Quotidiano, Berlusconi ha deciso di giocare di sponda con chi, all’interno della maggioranza, spinge per isolare il M5S e mettere Conte con le spalle al muro: o accetti il Mes oppure togli il disturbo.

In una sola mossa Berlusconi ha tirato uno schiaffo a Salvini e ha inviato un messaggio al Pd, che adesso sa di poter trovare un interlocutore in Forza Italia. Ma per fare cosa? Un governo con Draghi o addirittura con Colao? È presto per dirlo, ma le comunicazioni sono aperte e, stando all’indiscrezione del Fatto, più volte in questi giorni Gianni Letta e Dario Franceschini si sono sentiti a telefono.