Conte, governo sempre più debole: si pensa a Draghi o al rimpasto

Nonostante l'emergenza coronavirus, la poltica continua a fare il suo corso. Quello delle manovre, delle strategie sulle maggioranze alternative e sul possibile cambio in corsa del premier Conte. Perché nel Pd come dentro il M5s c'è chi non scommette che Conte firmerà la prossima legge di Stabilità. Lo scrive il Corriere della sera. C'è un'area dem (ma anche dei 5 Stelle ) che guarda con favore a un gabinetto guidato da Mario Draghi, L'altro pezzo di Pd (e di M5S) - a trazione governativa - ragiona invece su un futuro rimpasto.