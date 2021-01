Conte, i "conti non tornano": ne mancano ancora sei

Sarà una sfida nella sfida, la "caccia" al "responsabile". Si sfidano Giuseppe Conte e Matteo Renzi, ma soprattutto è sceso in campo il numero uno in materia di tattica parlamentare (Renzi permettendo) Dario Franceschini. Vediamo però qual è la situazione attuale: Bisogna arrivare a quota 161, i cinque stelle sono 92, forse 91 - i pd 35, forse 34 - leu 6 - Maie 3 - misto al massimo 7 (compreso Cerno e De Falco). I senatori a vita 5, forse 3 - autonomie 7, forse 6. Totale 151-155. Sapete che significa tutto ciò? Che Conte e Franceschini devono trovarne altri sei e sperare che siano tutti. Insomma, ancora tutto molto difficile. Anche perché rischiano qualche smottamento in corso d'opera. I "conti non tornano".