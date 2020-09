Conte: io al Qurinale? La risposta del Premier

"A me interessa dove sara’ l’Italia nel 2023. Penso solo a questo. Non partecipo ad altri giochi, nonconcorro ad altri incarichi": lo ha affermato il premier Giuseppe Conte in in un’intervista alla Stampa rispondendo alla domanda se pensi a un futuro al Quirinale. Evocando un secondo mandato "ho voluto esprimere la miaammirazione e la mia stima per il Presidente Mattarella, per la saggezza e l’equilibrio con cui sta interpretando il suo ruolo",ha sottolineato Conte, e "se con gli investimenti, le riforme ei progetti che vogliamo mettere in campo riusciremo a gettare lebasi per rendere il Paese piu’ veloce, piu’ moderno, piu’ verde, piu’ digitale, se riusciremo a ridurre disuguaglianze e divari territoriali, potro’ guardare con soddisfazione al lavoro svolto".