Conte modifica i decreti sicurezza: altra bocciatura per Salvini

Ancora una sconfitta per Matteo salvini: dopo cinque giorni di incontri e riunioni di maggioranza, alla fine il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese e gli esponenti delle forze di governo hanno trovato un’intesa sul nuovo testo per superare i Decreti sicurezza introdotti dall’allora titolare del Viminale Salvini. E lo hanno fanno proprio nel giorno in cui il Senato vota sì all’autorizzazione a procedere per il leader della Lega per la vicenda Open Arms. Il testo sarà sottoposto all’attenzione delle autonomie locali, ma per l’approvazione in Consiglio dei ministri se ne riparlerà a settembre.