Conte Ter, fallisce la "caccia al responsabile". Scatta il piano segreto

A.A.A. responsabili cercasi. Tra Pd e 5Stelle lontano dai microfoni volano parole grosse: "Toccava a voi trovarli, no, a voi...". Insomma, volano stracci anche se non in pubblico. I grillini si lamentano perchè si aspettavano una capacità maggiore di fare scouting da parte del Pd e i dem pensano la stessa cosa dei grillini: "Sono ormai un partito senza guida e senza alcun potere negoziale: perchè qualcuno dovrebbe accostarsi a loro?". Insomma, il Conte Ter, al netto della formazione dei neo gruppi centristi che però non cambiano i numeri in parlamento, riposa ancora tra le ipotesi di scuola e non c'è nulla che lasci pensare che si possa concretizzare a breve: "Tutto quello che potevamo fare lo abbiamo fatto", spiegano fonti autorevoli della maggioranza. "I numeri questi sono....e molto difficilmente cambieranno". Tanto che, a quanto siamo in grado di rivelare, i maggiorenti di Pd e 5Stelle nelle molte telefonate di questi giorni (in particolare tra Zingaretti e Di Maio) stanno già studiando una "strategia segreta", finora a conoscenza soltanto dei collaboratori più fidati: per Zinga e Di Maio, infatti, il Conte Ter potrebbe partire comunque, anche con una maggioranza risicata ("Bisogna fare i conti con quello che passa il convento", il refrain) per poi trovare altri responsabili in corso d'opera: una volta reso operativo il governo altri se ne aggiungeranno, questa la speranza. Ma Mattarella cosa dirà? Sarà disponibile a dare il via libera ad una maggioranza raccogliticcia in attesa che successivamente all'incarico i numeri aumentino? Insomma, l'attuale maggioranza vuole sfruttare la formazione stessa del governo per rendere "attrattivo" Conte. Resta solo un piccolo particolare: ma il Capo dello Stato non aveva auspicato una maggioranza solida sin dall'inizio?