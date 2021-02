Conte Ter: Guido Bertolaso al posto di Domenico Arcuri?

Guido Bertolaso, dopo le critiche per l'ospedale di Milano costruito in men che non si dica e senza gravare sulle tasche pubbliche, si prende la sua vendetta. È lui il supercommissario inseguito da tutti. Anche dal consulente più impensabile: Walter Riccardi. Braccio destro del ministro Roberto Speranza, l'esperto "ingaggia" proprio Bertolaso per l'ultima impresa impossibile: raddrizzare il piano vaccini per lanciarlo finalmente verso la campagna di popolo. "Penso a una figura che abbia competenze tecnico scientifiche e gestionali. Serve uno come Bertolaso. È un medico, ha lavorato negli scenari più difficili. Se dovessi fare un nome, farei il suo", ha detto al Giorno Ricciardi mentre chiedeva al prossimo governo un "salto di qualità".