Coronavirus, Conte si gioca tutto: se passa il Mes governo a rischio

"Manco è Presidente del Consiglio e l'effetto Draghi già si fa sentire" spiegano non senza malizia fonti di maggioranza leggendo i dati economici della mattinata con lo spread che scende a quota 175 punti e convince gli investitori all'acquisto dei titoli di Stato mandando giu' i rendimenti. "E' come in guerra - aveva sentenziato Draghi sul Ft - Serve piu' debito pubblico".

La ricetta di Draghi e' semplice, molto più semplice dei meccanismi lenti e farraginosi a cui sta lavorando il Conte 2: "Lo Stato utilizzi il bilancio per proteggere i cittadini: liquidita' subito per evitare che perdano il lavoro".

Tanto che anche nella fortezza Dem, rivela l'informatissimo Dagospia, in attesa di capire se oggi la Germania la farà da padrona come sempre oppure se per la prima volta sarà costretta a chinare il capo in nome della solidarietà Europea (questa sarà la vera cartina di tornasole per "Giuseppi", spiegano i vertici dem) cominciano a serpeggiare i primi dubbi su Giuseppe Conte e sulla gestione dell'emergenza Coronavirus anche se ufficialmente non si può dire.

Perché la parola che circola sempre più spesso nei discorsi informali dei dem è una sola: recessione. Insomma, la preoccupazione per il futuro circa il destino lavorativo e produttivo del Belpaese malato ormai ha superato il livello di guardia. Soprattutto perché più sarà lunga e dolorosa l'emergenza coronavirus più sarà difficile rialzarsi.

Così, anche se ufficialmente rimane immutato il sostegno all'attuale Presidente del Consiglio, non vengono più scartate, a differenza dei 5Stelle, altre ipotesi per il governo del paese quando si porrà il problema della ricostruzione.

A partire dall'ipotesi più gettonata in queste ore, quella di un governo istituzionale del Presidente guidato proprio da quel Mario Draghi al quale è bastato un solo articolo sul Financial Times per cambiare in meglio le cose facendo abbassare lo spread.

Ps, dite al Capo della Protezione civile che tra i dem stanno emergendo sempre più dubbi e perplessità nei confronti del suo operato. E non si tratta soltanto dell'intervista rilasciata l'altro giorno.