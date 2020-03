Coronavirus, diario di guerra: Arcuri, Conte e le super multe

Nel giorno in cui in Italia si raggiungono in 24 ore quasi mille morti, il commissario per l'emergenza coronavirus, Domenico Arcuri, non ha niente di meglio da dire che "sono certo che il modello italiano verra' replicato in molte altre nazioni del mondo". Ma come si fa a dire certe cose in una giornata del genere? Ancora a vantarsi del modello italiano? Che peraltro a rigor di logica non sarebbe nemmeno italiano dato che abbiamo copiato tutto (o quasi) dalla Cina. Semmai sarebbe un "modello cinese" ....

Perché i rappresentanti delle istituzioni a cominciare dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte (ma potrebbe farlo anche la TV di stato con un drappo nero sullo schermo) non cominciano a mostrarsi in pubblico con il lutto al braccio? Sarebbe un doveroso gesto di rispetto per le migliaia e migliaia di morti.

E come ti sbagli. Come ampiamente anticipato nelle scorse settimane su queste colonne tutte le migliaia di multe finora effettuate finiranno a tarallucci e vino. Basterà pagare 200 euro (100 euro se paghi subito) e passa la paura. Altro che processo e "penale". E per le super multe del nuovo decreto? Anche lì, il nostro Stato da operetta ne ha escogitata un'altra delle sue: si va da 400 a 3000 euro ma se paghi entro 60 te la cavi in ogni caso con il minimo cioè 400 euro e se paghi entro 5 giorno scendi a 280. Altro che super multe...