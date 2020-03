Coronavirus, Diario di guerra: Mario Monti, Cristiano Ronaldo, Xi Jimping...

"Non fate come noi. L'Italia ha perso tempo ed è stato un errore". Lo dice alla Cnn l'ex primo ministro Matteo Renzi, esortando gli altri paesi a imparare dagli errori compiuti dall'Italia nel contenimento dell'epidemia del coronavirus. Già, Renzi stavolta ha proprio ragione. Ma non c'era bisogno di rimarcarlo in giro per il mondo. Tanto già lo sanno...

(fonte Lapresse)



"Le regole del profitto spesso non si conciliano con la salute". Ma và? E fu così che il presidente della Toscana Rossi scopri l'acqua calda.

"Grave errore #BCE, disastro, tempestivi interventi in simultanea alle 8 di sera di #Mattarella e #Macron, la Presidente rettifica subito dopo. L'emergenza #coronavirus in 6ore ha cambiato gli equilibri politici europei più di trattati negoziati anni. Sarà così in tanti altri campi". Con un giorno e una notte di ritardo se ne è accorto anche il "francese" Enrico Letta. Complimenti.

Enrico Letta



Mario Monti dice che ora bisogna varare i "buoni per la salute pubblica". Nel frattempo però, caro signor Monti, perché non ci racconta come è stata smantellata la sanità pubblica in Italia?

Mario Monti e Tim Cook



In Francia il Ministro Le Maire dice che le misure a sostegno dell'economia a causa del coronavirus costeranno decine di miliardi. Facevano tanto gli spiritosi, adesso l'hanno capito pure loro.

L'Iran avrebbe creato fosse comuni per seppellire numerose vittime del coronavirus nella Repubblica islamica, che potrebbero quindi essere in realta' molte di piu' delle 514 confermate ufficialmente ad oggi. Lo sostiene il Washington Post. Com'era quella storia che era solo un'influenza?

Una lettera al governo tedesco dove vengono evidenziate quelle che sono le necessita' urgenti della regione Lombardia. L'ha inviata il governatore Attilio Fontana dopo aver ascoltato le parole della cancelliera Angela Merkel che garantiva la collaborazione e la disponibilita' della Germania a offrire materiale sanitario per contrastare il Coronavirus. Nella comunicazione, indirizzata al ministro della Sanita' tedesca, Jens Spahn, e all'ambasciatore, Viktor Elbling, il presidente Fontana scrive che la Lombardia "ha urgente bisogno di ogni tipo di strumentazione necessaria per l'attivazione di reparti di terapie intensive, oltre che di mascherine, camici, occhiali e visiere". La lettera conclude confermando che "la regione Lombardia e' pronta fin da ora ad acquistare questo materiale presso i produttori e i rivenditori tedeschi, perche' cio' avvenga e' necessario che il governo tedesco conceda le autorizzazioni legate alle licenze di esportazione previste in Germania". Cari amici ed alleati tedeschi, che fate? Date l'autorizzazione oppure no?

Foto: LaPresse



Una cosa è sicura: passata l'emergenza coronavirus cambieranno gli equilibri mondiali (l'America di Trump ha sbagliato tutto isolandosi e perdendo lo storico ruolo guida del mondo occidentale e di "faro della democrazia") e i cinesi (che probabilmente troveranno per primi il vaccino aiutando anche gli altri Stati) saranno i nuovi padroni del mondo (esattamente come cambiarono gli equilibri dopo la fine della seconda guerra mondiale ma a trionfare quella volta furono gli Usa). Chapeau a Mr. Jimping, il futuro padrone del mondo.

La solerte sindaca di Roma Virginia Raggi ci tiene a far sapere che "stiamo lavorando con gli organizzatori degli eventi internazionali per individuare già nell'anno in corso nuove date per la maratona, la mezza maratona e la formula E". Signora mia, questi si che sono problemi.





Sempre a proposito della sindaca, ecco cosa mi chatta un'amica: "Ti rendi conto che oggi la Raggi sbarca su Tik Tok? Oggi!?"

Un video di un suo concerto e in sottofondo le note di 'Also Sprach Zarathustra' di Richard Strauss, usata da Stanley Kubrich come colonna sonora del suo film 'Odissea nello Spazio'. Così Vasco annuncia su Instagram il suo rientro in Italia. "Odissea nello Spazio... guarderemo oltre l'orizzonte e saremo di nuovo insieme!", scriver il rocker. Vasco Rossi in compagnia di Richard Strauss? È come mettere Beppe Grillo e Charlie Chaplin insieme....

Coronavirus: per la European Leagues, le Leghe di calcio europee, i campionati di calcio vanno conclusi. Se scendessero in campo i dirigenti...





Rai, i Fatti Vostri di Giancarlo Magalli e Michele Guardì da lunedì saranno trasmessi anche negli Usa. Queste si che sono soddisfazioni...soprattutto di questi tempi.





Si sono tanto criticati quelli che dal nord Italia sono scesi di corsa al sud. E Cristiano Ronaldo che se ne torna a casa sua in Portogallo? Non sarebbe dovuto restare a Torino come tutti...? Agnelli, se ci sei batti un colpo.