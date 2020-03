Coronavirus, Diario di guerra: Papa Francesco il Parlamento e Fiorello...

Medici, infermieri, forze dell’ordine, cassiere....rischiano ogni giorno ma lavorano: e i parlamentari invece che fanno? Scappano. Il Parlamento è inattivo da settimane e i parlamentari italiani non ne vogliono sapere di andare a lavorare e di fare il loro dovere a Roma. Roba da pazzi. I politici italiani si fanno sempre riconoscere...

Papa, ho chiesto a Dio di fermare l'epidemia. E lui che ti ha risposto?

Sempre a proposito del Santo Padre: ci mancava solo che si facesse dettare la linea da Fazio Fazio. E poi uno dice che la Chiesa Cattolica è in crisi...

Ma perché il capo della protezione civile Borrelli se ne sta sempre a Roma? Non dovrebbe stare sul campo, dove più serve, cioè al nord, sul territorio? E per leggere il bollettino dei contagiati delle 18 non basterebbe un semplice portavoce? Anzi, un semplice comunicato stampa...?

Caro Papa Francesco, solo un consiglio: smettila di dare interviste ai giornali. Sei il Papa, non sei Fiorello...