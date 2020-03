Coronavirus: Diario di guerra, primo giorno della zona rossa

Stanotte in America hanno bloccato la Nba: un giocatore di basket è stato trovato positivo

Trump ancora "gioca" (ma non è l'unico in giro per il mondo) e anzichè rinforzare il sistema sanitario fa demagogia spicciola sulle tasse: così manderà al macello milioni di americani

Sepulveda peggiora ed anche Tom Hanks e moglie si sono beccati il Coronavirus

Intanto Nicola Porro dice che con il virus è come diventare "radiattivo per tutte le persone che ti stanno intorno". Già, ma d'altra parte alla gente giustamente impaurita come glielo spieghi? Forza Nik!

Conte nel frattempo ha rotto gli indugi: certo, ha adottato una zona rossa soft, come voleva Confindustria, senza la chiusura totale di fabbriche e grandi aziende. La domanda è: basterà?

Papa Francesco fa la cosa giusta: ha raccomandato l'Italia alla Madonna del Divino Amore. Non ci resta che pregare

Sui mercati oggi è panico. E non potrebbe essere diversamente: perchè dunque non sospendere le Borse per il tempo necessario? D'altra parte chi è che ha voglia di investire con il virus in circolazione? Meglio aspettare tempi migliori (se mai ci saranno)

Demagogia allo stato puro: fino a pochi giorni fa destra e sinistra (che oggi si rimpallano le colpe) volevano "tutto aperto" e c'era chi invitava i cittadini a riempire i ristoranti. Ma vi pare normale? I soliti politicanti all'italiana...