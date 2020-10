Coronavirus, i virologi Crisanti e Galli contro la mascherina all'aperto

Le mascherine obbligatorie all'aperto servono? Hanno risposto a questa domanda due virologi, Andrea Crisanti, docente di Microbiologia all'università di Padova, e Massimo Galli, infettivologo dell'ospedale Sacco di Milano. "La mascherina protegge ma se io attraverso la strada e sono da solo e intorno a me non c'è nessuno diventa un provvedimento difficilmente comprensibile", ha detto Crisanti, parlando delle nuove misure contro il Covid a Buongiorno su SkyTg24. Stessa opinione per Galli intervenuto ad Agorà su Rai3 secondo cui bisognerebbe coprire naso e bocca solo in caso di assembramento: "La mascherina deve essere indossata anche all'aperto quando ci sono varie altre persone in vicinanza. Mentre che uno debba metterla mentre passeggia da solo, o sale in montagna in cordata singola, allora questa è abbastanza un'assurdità che la gente percepisce come ridicola e quindi rifiuta".