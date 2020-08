Coronavirus, il piano d'emergenza dell'esercito. Rischio seconda ondata?

Le cifre del contagio da coronavirus in Europa tornano a fare paura. La curva sale, spaventosamente: 979.259 positivi, con un aumento, mercoledì, di 18.444 unità. Più 383 decessi in una giornata. In Italia la situazione è migliore ma l'autunno potrebbe portare pessime sorprese, soprattutto se i paesi vicini non riuscissero a contenere la pandemia. Tanto che, scrive Il Messaggero, l'esercito è già al lavoro su un piano anti-coronavirus. L'esercito ha già riempito i magazzini con tutto il necessario per fronteggiare un ipotetico riacutizzarsi del coronavirus.