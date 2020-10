Coronavirus: "Meglio un lockdown adesso che a Natale"

Un lockdown a Natale sarebbe un suicidio economico e rischia di costare sedici miliardi di euro a settimana. A quantificare il costo settimanale di una serrata ha provveduto, spiega il Messaggero, il Centro studi di Confindustria che lo fissa in 0,8 punti percentuali di Pil.

"Nei mesi scorsi abbiamo stimato una perdita di Pil pari allo 0,8 per cento per ogni settimana di lockdown nazionale. Non è facile però in questo momento fare calcoli accurati sul costo di un'eventuale serrata natalizia perché non abbiamo un riferimento preciso sulla tipologia di lockdown che verrà eventualmente applicata nel caso si arrivasse a un tasso di contagio molto elevato. Sappiamo però che l'intensità dell'impatto sul Pil dipende dall'ampiezza e dal numero delle aree in cui vengono introdotte misure di contenimento delle attività e degli spostamenti delle persone, oltre che dalla quota di valore aggiunto territoriale suddiviso tra industria e servizi", spiegano dal Centro studi dell'associazione.