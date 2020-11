Coronavirus: "Nei dati di alcune Regioni una poco spiegabile distonia"

In alcune Regioni i dati sui contagi da Covid non sono particolarmente affidabili? Qualche sospetto c'è, stando anche alle parole di Franco Locatelli: "In qualche Regione esiste una evidente, poco spiegabile distonia, rispetto ad altre realtà regionali, tra numero dei soggetti con tampone positivo e numero dei sintomatici", ha dichiarato in un'intervista al Corriere della Sera.