Coronavirus, "raffica di multe" a chi non indossa la mascherina? Retroscena

Mascherine anche all'aperto, multe a chi non le indossa e mini-lockdown. Questo il piano cui starebbe pensando il governo italiano per gestire quella che sarà la seconda ondata della pandemia da coronavirus. Ad allarmare il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il ministro della Salute Roberto Speranza, come scrive la Stampa sono le previsioni dell'Organizzazione mondiale della Sanità. Secondo l'Oms, infatti, potrebbe esserci un picco di contagi a fine ottobre, cui contribuirebbe anche l'effetto scuola, che si comincerà a sentire solo da metà della settimana prossima.