Coronavirus, Roberto Speranza: "Cosa non rifarei? Potrei scriverci un libro"

“Cosa non rifarei sul Covid? Potrei scriverci un libro…”. Ecco l'ultima gaffe del ministro della Salute Roberto Speranza. In visita a Siena, nella sede di Toscana Life Sciences, polo tecnologico e della ricerca, il ministro ha risposto così ai giornalisti che gli chiedevano un commento sulle scelte fatte in questi mesi di emergenza per arginare la diffusione del coronavirus nel Paese. Le sue parole ci rimandano ai mille decreti del Presidente del Consiglio, ai numerosi stop and go su diversi temi, ai verbali secretati del Comitato tecnico-scientifico da poco resi pubblici.