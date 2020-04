Coronavirus, Zingaretti preoccupato per la Fase 2: a quando la ripartenza?

Tra Mattarella e Colao c'è stato un solo incontro: quando il manager era a Vodafone. Ora il punto sarà: quali saranno i poteri reali della questa task force? Anche da qui si capiranno gli equilibri futuri del governo.

Nel Pd sono preoccupati di come sarà gestita la fase 2. Soprattutto la paura è che si passi dagli eccessi di Renzi ("Riapriamo prima di Pasqua") a quelli di qualche medico scienziato che vede la fine del lockdown solo con zero contagi. Quindi chissà quando. Ecco perché il partito di Zingaretti ha chiesto da tempo una cabina di regia per la riapertura: soprattutto per avere un organismo prestigioso e tecnico che parlasse con una sola voce. Alla fine Conte - sempre restio a cedere anche un millimetro del proprio potere - si è piegato e la scelta è andata su Colao, come richiesto dal Pd (e non dal Capo dello Stato come molti erroneamente ritengono: tanto più che a quanto è in grado di rivelare Affaritaliani l'ultimo e unico incontro tra Mattarella e Colao è avvenuto quando il manager era ancora in Vodafone). Ma Conte ultimamente vede ombre dietro ogni angolo, e ha infarcito questa task force di moltissimi nomi. "Per annacquarla", dicono malignamente fonti interne alla maggioranza. Renzi e Italia Viva hanno vissuto da spettatori anche questa vicenda (i sondaggi in picchiata hanno reso il leader di Italia Viva molto marginale su tutte le vicende di Palazzo Chigi) e allora Renzi ha provato a rigirare la frittata, proponendo addirittura per Colao il ruolo di Ministro per la Ricostruzione. Ipotesi irrealizzabile, visto che questo governo è troppo debole per fare qualunque cambiamento. E poi nessun partito vuole vedersi toccare le proprie competenze con l'arrivo di un nuovo ministro. Inoltre Conte vede questa ipotesi come il fumo negli occhi, come una sorta di suo commissariamento. L'ipotesi di Colao Ministro è stata quindi seccamente respinta da Zingaretti con un ecumenico "meglio se Colao resti una figura terza". Ora il punto sarà: quali saranno i poteri reali di questa task force? Anche da questi equilibri si capirà come andranno i futuri rapporti fra Conte e il Pd.