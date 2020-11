Covid, la scuola non può essere totem. Ora tocca alle elementari?

Il lockdown generale "non è scongiurato perché dobbiamo valutare gli effetti (delle misure in corso ndr): in molte regioni la situazione sta peggiorando, in altre è stabile. Dobbiamo quindi arrestare il peggioramento e invertire la curva. Soltanto quando saremo certi che ciò avverra potremo trarre delle conclusioni, ma tutti stiamo cercando di evitare il lockdown nazionale: ora stiamo facendo misure proporzionali alla circolazione del virus". Questo ha detto stamattina Walter Ricciardi, consulente scientifico del ministero della Salute, ospite di SkyTg24. Intanto tra poche ore ci sarà un nuovo tavolo tra il ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia e i rappresentanti delle regioni dove verranno discussi i nuovi dati su contagi, morti e ricoveri e probabilmente verranno prese nuove decisioni magari sulla scia di quanto già deciso di comune accordo da Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna. Altri provvedimenti potrebbero però essere presi nei prossimi giorni. Tra questi, a quanto si apprende, anche la possibile chiusura delle scuole elementari. Questo ovviamente, se la "curva" dei contagi non dovesse piegarsi in maniera decisiva nei prossimi giorni. Tra i "tecnici" circolano già delle date: l'ipotesi è di aspettare ancora una settimana. Poi si deciderà. In ogni caso un altro "tabù" rischia essere infranto: quello delle scuole elementari.