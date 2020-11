Covid: se giochi a golf niente lockdown?

Una circolare della Federazione Italiana Golf del 7 novembre ricorda che il DPCM del 3 consente ai tesserati, atleti professionisti e non professionisti, agonisti e non, di potersi allenare anche nelle zone rosse (nelle quali non si può uscire dal comune) e addirittura di muoversi liberamente tra le regioni, altra cosa vietata se non per comprovati motivi di lavoro, necessità e salute. Insomma, a quanto pare chi gioca a golf può persino spostarsi tra le Regioni. Se ne è parlato stamattina ad Omnibus su La7, nella puntata condotta da Frediano Finucci. Il tutto nasce da una circolare della Federazione Italia Golf: quando si parla delle regioni incluse nello scenario 4 (quelle con il con il rischio più alto) si legge che sono consentite le competizioni sportive riconosciute di interesse nazionale con provvedimento del Coni e del Cip organizzate dalla Federazione, organizzate da organismi sportivi internazionali, senza la presenza di pubblico e nel rispetto del protocollo e delle linee guida emanati dalla Federazione o dall'ente organizzatore. Viene inoltre dato l'ok alle sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, partecipanti alle competizioni, "purché a porte chiuse". Sono consentiti agli atleti, agonisti e non, anche gli spostamenti interregionali.