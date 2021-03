Covid, un anno dopo il lockdown ancora troppe zone d'ombra

“No, la pandemia non è stato un cigno nero. Avevamo gli strumenti per ritardare l’incendio e non li abbiamo utilizzati”. Galeazzo Bignami, scrive ilGiornale.it (https://www.ilgiornale.it/news/politica/cera-interesse-tenere-i-segreti-ora-vi-svelo-tutte-bugie-sul-1929581.html) è il deputato che ha sconfitto il governo in Tribunale costringendolo ad esibire l'ormai mitologico Piano segreto. Onorevole FdI bolognese, una vita nella “Destra con la d maiuscola”, è convinto che il coronavirus sia stato sì un evento “eccezionale”, ma non “imprevisto”. Perché le epidemie tornano ciclicamente, perché gli Stati sanno di doversi preparare, perché l’Ue e l’Oms prescrivono regole precise.

Se qualcosa non ha funzionato, dunque, “il ministero della Salute” e “il suo vertice politico” hanno “responsabilità enormi”.