Crisi, trattative riservate: sul tavolo anche le dimissioni del Premier

"Penso che Conte sostituira' le ministre di Italia viva che si dimetteranno e poi andra' alle Camere per chiedere la fiducia. Non so se prima si rechera' al Quirinale, comunque quando avra' dei nuovi ministri fara' il passaggio parlamentare". Cosi' parlò Matteo Renzi, al Senato durante una pausa dei lavori parlamentari. Ma c'è anche dell'altro, perché i soliti bene informati rivelano che trattative serrate sono in corso e andranno avanti per tutta la notte. Sul tavolo ci sono anche le dimissioni del Premier: se "Giuseppi" si dimettesse entro la giornata di domani, Renzi darebbe immediatamente luce verde per una crisi lampo e l'ok al Conte Ter. Altriementi, il finale è già scritto.