DAGOSPIA: "IN CORSO IL PIÙ GRANDE FAVORE POLITICO A BERLUSCONI"

È IN CORSO IL PIÙ GRANDE FAVORE POLITICO A BERLUSCONI DELLA STORIA RECENTE, SCRIVE DAGOSPIA. È STATO PRESENTATO IN SENATO, PROPRIO DOVE IL GOVERNO PUÒ ESSERE SALVATO DA FORZA ITALIA, L'EMENDAMENTO DI GUALTIERI-PATUANELLI PER BLOCCARE BOLLORÉ E PERMETTERE A SILVIO DI SPUNTARE CENTINAIA DI MILIONI IN PIÙ IN CASO DI TRANSAZIONE O VENDITA A VIVENDI. COSA AVREBBE SCRITTO TRAVAGLIO, SI CHIEDE IL SITO DI ROBERTO D'AGOSTINO, SE UNA NORMA DI QUESTO TIPO “SALVA-BERLUSCONI” L’AVESSE FATTA UN GOVERNO DIVERSO DA QUELLO CONTE?