Dario Franceschini Premier? L'idea piace a Mattarella

Il Pd ha reagito male al protagonismo del premier Conte, la cui posizione è sempre più in bilico. “Fino alle regionali non succederà niente - assicura Il Giornale - gli elettori non capirebbero. Poi dopo il voto cominceremo a parlare, visto che a elezioni non si va. E vedo un Dario Franceschini sulla rampa di lancio per il governo”. Tra l’altro un nuovo esecutivo con Franceschini premier avrebbe un risvolto importante anche sulla corsa al Quirinale del 2022: “Sarebbe un concorrente in meno per un Sergio Mattarella a cui non dispiacerebbe una riconferma”.