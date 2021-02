Di Battista e Arcuri al governo: le mosse per salvare Conte

Tutto cambia perché nulla cambi. In queste ore, mentre è in corso il tavolo di lavoro sul programma di governo con il presidente Roberto Fico e i capigruppo della maggioranza, parallelamente impazza il toto-ministri e fervono le trattative per dar vita al Conte Ter.

Le indiscrezioni raccolte da ilGiornale.it (https://www.ilgiornale.it/news/politica/conte-ter-arcuri-e-battista-ministri-1920825.html) confermano, infatti, che 'l'Avvocato del Popolo' dovrebbe riuscire nuovamente a mantenere il suo scranno a Palazzo Chigi. Ma non solo. Il 'super commissario' Domenico Arcuri potrebbe prendere il posto del grillino Stefano Patuanelli al ministero dello Sviluppo Economico, dicastero sul quale ha messo gli occhi anche Maria Elena Boschi. Il premier, inoltre, avrebbe blindato il suo portavoce Rocco Casalino, sempre al centro di forti polemiche e nel mirino di Italia Viva. Riccardo Fraccaro, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega al Cipe, lascerebbe il posto a un altro fedelissimo del premier Conte, ossia al pentastellato Mario Turco, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega alla programmazione economica e agli investimenti.