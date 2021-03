"Dopo la frase sul Pd dismette i panni di portavoce di Giuseppe Conte"

Con un flash Dagospia annuncia la decisione di Rocco Casalino di dismettere i panni del portavoce di Giuseppe Conte. L'ex capo ufficio stampa di Palazzo Chigi punterebbe più in alto. "Casalino - si legge sul sito di Roberto D'Agostino - non seguirà Conte nell'avventura del nuovo Movimento 5 Stelle". Il motivo? "Punta a farsi eleggere in Parlamento". Per questo, è l'indiscrezione, a seguire la comunicazione dell'avvocato potrebbe andare Dario Adamo, "già stato social manager".