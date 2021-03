"Draghi ha ragione: meglio il silenzio della chiacchiera fine a se stessa"

Flavia Fratello è uno dei volti più noti de La7: da anni conduce alcuni tra i principali programmi di informazione e approfondimento della rete. Attualmente è alla conduzione del programma mattutino Omnibus durante i weekend, uno dei capisaldi informativi della rete. A lei abbiamo chiesto un parere sul modo di comunicare (e sui silenzi) di Mario Draghi. "Se la sua è una reazione al modo di comunicare e alle conferenze stampa di Conte non mi dispiace per niente. Quello che rimproveravo al precedente premier non era tanto il fatto di parlare quanto quello di essere barocco e retorico: poteva parlare per un'ora dicendo pochissimo". "Personalmente" -continua Flavia Fratello- "sono dell'idea che il potere debba comunicare anche se vedo che finora Mario Draghi ha preferito delegare ai ministri. La qual cosa non è necessariamente un male. Anzi, ridare centralità ai ministri può essere positivo dopo l'eccessivo accentramento sulla figura del Premier durante il Conte 2". "In generale ritengo che se un politico non ha niente di particolare da comunicare, meglio il silenzio: la chiacchiera vuota e fine a se stessa non interessa più a nessuno". Insomma, meglio comunicare solo quando si ha veramente qualcosa da dire.